Benno Bokk Yakaar : La coordination départementale de Saint-Louis valide le choix de Amadou Ba

“Amadou Ba, grand commis de l’Etat rompu à la tâche et imbu d’une culture de la responsabilité au plus haut sommet, un des acteurs majeurs du PSE, demeure naturellement un profil bien indiqué pour maintenir le Sénégal dans la dynamique de l’émergence”, lit-on notamment dans un communiqué de la coalition Benno Bok Yakaar, que nous publions in extenso.









“Nous, Coalition Benno Bokk Yaakar/ département de Saint-Louis, félicitons Le Président Macky SALL pour, à travers le PSE, avoir placé le Sénégal de manière irrévocable sur les rampes de l’émergence. Du Président Macky SALL, nous retenons un sens élevé du patriotisme et de la responsabilité, une volonté renouvelée de servir ce Sénégal qui nous est si cher par la consolidation des acquis démocratiques, l’instauration de la bonne gouvernance et de l’Etat de droit, la transformation structurelle des bases de l’économie et l’autonomisation de chaque sénégalaise et de chaque sénégalais par son inclusion effective dans le tissu économique.





Nous, Coalition Benno Bokk Yaakar /département de Saint louis, remercions le Président Macky Sall de son choix éclairé porté sur la personne du camarade Amadou BA ; celui-ci devant porter haut, encore plus haut le flambeau de notre coalition aux prochaines élections présidentielles du 25 février 2024 pour assurer la continuité de l’émergence du Sénégal.





Amadou BA, grand commis de l’Etat rompu à la tâche et imbu d’une culture de la responsabilité au plus haut sommet, un des acteurs majeurs du PSE, demeure naturellement un profil bien indiqué pour maintenir le Sénégal dans la dynamique de l’émergence.





Aussi, nous Coalition Benno Bokk Yaakar/ département de Saint Louis, marquons notre profonde adhésion à ce choix du Président Macky SALL et appelons à l’unisson et à l’unité de tous les responsables, militants et sympathisants autour de l’essentiel pour assurer à notre coalition une victoire éclatante au soir du 25 février 2024. Au-delà des égos, des querelles de positionnement, restons unis et mobilisés autour de l’essentiel. 2024, C’est maintenant !





Nous, Coalition Benno Bokk Yaakar/ département de Saint louis, invitons le camarade Amadou BA, le choix du Président, notre choix à privilégier le dialogue, la concertation et à s’appuyer sur toutes les structures et instances de la coalition (structures de femmes, de jeunes, de cadres, de sages, conférences des leaders etc.) pour mobiliser toutes les forces vives de la nation autour de sa candidature.





Nous, Coalition Benno Bokk Yaakar/ département de Saint Louis, restons engagés et unis derrière notre coordonnateur, le camarade Amadou Mansour Faye pour assurer à la coalition une victoire dès le premier tour au soir du 25 février 2024.





Unis et engagés, nous vaincrons ! Vive Le Président Macky SALL, Vive, le Sénégal !