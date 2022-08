Benno : Demba Diop Sy déchu

La Convergence patriotique pour la justice et l’équité (CPJE)/Nay Leer informe que son président d’honneur, Demba Diop dit Diop Sy, n’est plus son représentant au niveau de la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar. «Il a été juste avalisé en 2012, lorsqu’il cherchait un paravent légal afin de pouvoir participer aux échéances législatives (de 2017)», informe le secrétaire général du parti, Dr Abdoulaye Diouf, dans une déclaration reprise ce mercredi dans L’AS.



Ce dernier poursuit : «Après la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier, nous nous en ouvrirons à la hiérarchie afin que nul ne puisse considérer la politique comme une ruse et une stratégie de renforcer sa famille, ses proches, au nom d’un parti qui ne lui appartient pas et dont il use et abuse en toute illégalité.»