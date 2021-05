BENNO : Le mouvement «MENTAL» claque la porte

Le Mouvement pour l’envol d’un nouveau Thiès ambitieux et libre (MENTAL) a rompu les amarres avec la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY).



Selon L’AS, c’est le président dudit mouvement, El Hadji Khar Sène, qui l’a fait savoir dans un communiqué qui précise que «la page d’un compagnonnage de plus de 7 ans vient d’être tournée».



Sans entrer dans les détails des raisons qui justifient une telle décision et après avoir jeté du sable dans le «mburu ak soow», il souligne que «le mouvement MENTAL a décidé d’être toujours aux côtés des populations pour les accompagner par des programmes socio-économiques.



En ce qui concerne les prochaines élections locales, renchérit El Hadji Khar Sène, «le mouvement MENTAL apportera son soutien à la coalition de son choix, à la suite de visites de proximité dont la cible principale est le primo-votant».



Dans les prochains jours, une conférence de presse sera organisée pour mieux présenter les nouvelles orientations politiques au grand public.



Il s’y ajoute une tournée auprès des chefs religieux de la ville de Thiès et un grand meeting au stade Yatma Diouf de Médina Fall.