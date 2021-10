Benoît Sambou : « Ce que je retiens de Joseph Koto »

Benoit Sambou sur Joseph Koto

Invite de Grand jury de la RFM, Benoît Sambou est revenu sur la carrière de Joseph Koto, le sélectionneur des jeunes Lions décédé cette semaine. Le ministre d’Etat rappelle "bout de chou", comme il aimait l'appeler à la Sicap, un homme bon, jovial, avec qui il a partagé de nombreuses choses dans ce quartier de Dakar.