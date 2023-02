Bignona-Ziguinchor : Les leaders de BBY investissent Macky Sall pour la Présidentielle 2024

Les leaders de BBY investissent Macky Sall pour la Présidentielle 2024

Ce week-end a été rythmé par des meetings tenus par la mouvance présidentielle, dans la région Sud. Dans les départements de Bignona et de Ziguinchor, des leaders de la coalition Benno Bokk Yaakaar ont sonné la mobilisation des troupes pour appuyer la candidature du président Macky Sall à l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024.





Le rond-point Émile Badiane de Bignona, le terrain de football de Djifanghor, dans la commune de Niaguis, et la mythique place de Bambaya de Ziguinchor ont reçu respectivement accueilli les militants et sympathisants de BBY à l'appel des leaders de ces départements.





À ll place Bambaya, hier, le Dr Ibrahima Mendy, responsable politique de l'APR à Ziguinchor, a affirmé que leur "candidat en 2024, c'est le président Macky Sall, point". Pour le directeur de la DAPSA au ministère de l’Agriculture, le président Macky Sall a tout fait pour le Sénégal.





Des propos tenus devant les responsables, dont Robert Sagna, Benoît Sambou, Victorine Anquediche Ndèye. "Je vois souvent le maire Ousmane Sonko mener des tournées à Ziguinchor pour soi-disant inaugurer des travaux ou faire des visites de chantier. Je fais savoir aux Ziguinchorois que ces chantiers, c'est le président Macky Sall qui les a apportés pour eux", clame le Dr Ibrahima Mendy.





Selon lui, les Casamançaises et les Casamançais doivent faire attention aux propos de Sonko qui affirme souvent que Macky Sall n'aime pas la région Sud.





Au terrain de Djifanghor, la veille à son meeting de "Sargaal" au président Macky Sall, la ministre Victorine Ndèye, par ailleurs Maire de Niaguis, est revenue sur les périodes dures vécues par les fils de la Casamance durant les années difficiles du conflit avec le MFDC. L'arrivée de Macky Sall au pouvoir a permis aux populations de recouvrer la paix et de retrouver leurs terroirs abandonnés. Et cette paix, selon elle, le président Macky Sall est en train de travailler pour qu'elle perdure et dure, avec toutes les réalisations en Casamance, avec les infrastructures routières qui facilitent la circulation ans les régions du Sud.





À Bignona, c'est au rond-point Émile Badiane que les leaders se sont donné rendez-vous pour un méga meeting, à l'appel du maire de Sindian Ansou Sané.





"Nous voulons la paix. Marchons et œuvrons pour cela. Ceux qui nous ont pratiqués savent que nous n'avons pas peur. C'est pourquoi devant vous, ici à cette place Émile Badiane, qui a tout fait dans ce Sénégal, je le dis et clame haut et fort : le département de Bignona a investi le président Macky Sall candidat en 2024", fait savoir le secrétaire général de l'AIBD Ansou Sané, en présence d'Aubin Diatta, Moustapha Lo Diatta, entre autres leaders.