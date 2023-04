Bilan d’un an de gestion de la commune de Kaolack : Serigne Mboup entend maintenir le camp

Un an après son installation à la tête de la commune de Kaolack, le maire Serigne Mboup a indiqué ce samedi sa volonté de maintenir le cap pour remplir son engagement de campagne de faire de la capitale régionale une ville émergente en 2030. Un rappel fait lors de la cérémonie de présentation du bilan d’activités de l’équipe municipale qu’il dirige.







Les conseillers et des représentants de forces vives de la commune de Kaolack s’étaient donné rendez-vous à la mairie de Kaolack pour échanger et partager sur le bilan des actions 2022 et les perspectives 2023.





Comme de tradition, l’édile de la commune de Kaolack Serigne Mboup les a conviés à un repas de coupure du jeûne, Il en a profité pour revenir sur le bilan d’un an de gestion à la tête de la mairie de Kaolack. Sur la base de son programme articulé sur trois axes : SETTAL (assainir) , SUXALI (promouvoir) SAMM (gérer) mis en œuvre dans différents domaines tels que la santé, les infrastructures avec plus de 550 millions investis dans l’amélioration du cadre de vie, l’éducation, entres autres.









“Nous sommes un démembrement de l’Etat et à ce titre notre objectif est de développer un programme émergent pour faire de Kaolack une ville bien gérée et dotée d’une bonne qualité de vie à l’horizon 2030”, a-t-il rappelé.





Élu depuis depuis le 12 février 2022 à la tête de la municipalité de Kaolack, Serigne Mboup estime que la boussole de son mandature et de son vision des valeurs communales s’articulent autour de la responsabilité, de la capacité à répondre aux besoins de la population et l’obligation de rendre compte.





Poursuivant sa profession de foi, il ajoute : “Nous avons un rôle crucial à jouer, faire de notre ville un endroit sûr et prospère pour tous ses habitants. Mais pour y parvenir, nous devons qualitativement travailler ensemble de manière rigoureuse, efficace et diligente avec un seul objectif en tête. Cela signifie que nous devons laisser de côté nos différences et nos désaccords personnels pour nous concentrer en mode inclusif sur ce qui est mieux pour notre ville et ses habitants, car en travaillant ensemble avec unité et rigueur, nous pouvons accomplir de grandes choses pour Kaolack”.





Il fait allusion au long conflit social opposant l’équipe municipale à l’Intersyndicale des travailleurs sur la gestion de l’institution et l’augmentation des salaires dans la Fonction publique locale.