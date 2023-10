Bilan de la présidence de Macky Sall : Les appréciations de Khadim Bamba Diagne

Au Sénégal, produire dans la vallée, l’amener à Dakar est plus cher que d’acheter le produit en Chine et de l’amener à Dakar. Ça veut dire que les moyens de transport sont très chers. Donc il est bien d’investir sur des routes et les voies ferrées selon le docteur Khadim Bamba Diagne. L’économiste enseignant chercheur a été l’invité du "Jury du dimanche" sur Iradio. « Le problème avec le président Macky Sall c’est qu’on a perdu beaucoup d’argent avec Air Sénégal, avec le Ter. Il y’a eu tellement d’investissements lourds. On a besoin de ces investissements-là, mais » dit-il.





Pour lui, gérer un pays c’est mettre de l’ordre dans ces priorités. « La priorité pour les Sénégalais c’est l’emploi. Nous avons 300.000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l’emploi. Maintenant s’il n’y a pas d’entreprises, s’il n’y a pas des stratégies de production de richesse pour ces jeunes-là, mais ça va être très compliqué. Gérer le pays c’est réduire les inégalités. Il faut réfléchir sur des mécanismes qui vont sortir le pays de l’extrême pauvreté ».