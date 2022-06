Bilan macabre lors des manifs : Les femmes BBY accusent YAW

Dans un communiqué, les femmes de la mouvance présidentielle accuse "l’opposition réunie autour de la coalition YAW" , d'être "l’unique responsable des pertes en vies humaines", enregistrées hier en marge de la manifestation avortée de cette formation de l'opposition. Seneweb vous propose l'intégralité de leur texte.



"Les femmes de Benno et de la grande majorité présidentielle présentent leurs condoléances aux familles endeuillées, au peuple sénégalais, Président Macky Sall et interpelle l’opposition réunie autour de la coalition YAW, l’unique responsable de ces pertes en vies humaines.

Nous demandons à ce que toute la lumière soit faite sur ces décès et que ceux qui ont appelés à manifester soient sanctionnés car étant les principaux responsables.



Les femmes de Benno magnifient le travail des forces de l’ordre et invitent l’autorité étatique, garant de la sécurité des personnes et des biens à maintenir le rythme.





Les forces de défense et de sécurité ont avec sérénité, lucidité et professionnalisme, réussi leur mission de maintien de l’ordre.