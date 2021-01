Bilan première nuit couvre-feu, manifestations des populations : Antoine Félix Diome se prononce

Pour la troisième fois, le gouvernement fait face à la presse, dans le cadre de l’initiative «Gouvernement face à la presse». A cette occasion, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Diome, a fait le point sur les raisons de l’instauration de l’état d’urgence assorti d'un couvre-feu, le bilan de la première nuit du couvre-feu et des récalcitrants.«Je voudrais rappeler que cette décision (couvre-feu, état d'urgence) a été prise par le Comité de de veille. Et c’est le lieu de noter que les Sénégalais vivant dans la région Dakar et Thiès ont observé la mesure. Il y a eu quelques manifestations, mais l’ordre est revenu après les interventions des forces de l’ordre».Sur ce qui sera fait, pour éviter ces incidents, il indique qu’il y a un dispositif de protection mis en place, qui est au service de la population.Monsieur Diome a également précisé qu’il ne se pose aucune difficulté par rapport aux mesures entreprises. Cependant, le ministre rappelle que toutes les décisions sont prises de concert avec le personnel de santé. Ce qui est à l’origine de l’état d’urgence et du couvre-feu.«On a eu des séances de travail pour voir comment certaines catégories professionnelles, comme la presse et d’autres secteurs, peuvent être protégées durant le couvre-feu. Mais les réflexions se poursuivent. Il y a d’autres actes qui seront pris, comme le port obligatoire du masque, l’organisation des réunions publiques», conclut-il.