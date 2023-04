Bipolarisation de l’arène politique : Quand les neutres sont considérés comme des ‘’traitres’’





Depuis presque deux ans, les citoyens sénégalais sont pris en otage par les politiques, notamment la coalition du président de la République Macky Sall, Benno Bokk Yaakaar, et la principale coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi d’Ousmane Sonko.





Toutefois, des Sénégalais renvoient dos à dos les deux camps. Ces citoyens optent pour la neutralité. Une posture souvent considérée comme de l’hypocrisie.





Une situation considérée par Mamadou Oumar Ndiaye, Directeur de publication du journal ‘’Le Témoin’’, comme un ‘’équilibre de la terreur’’.





Selon lui, même pendant la Guerre froide, en dépit des sentiments d’inimitié, on concédait à quelques Etats ‘’le droit d’être des non-alignés’’.





Des années après, au Sénégal, certaines personnes n’acceptent pas d’admettre cette posture à ceux qu’on appelle des ‘’neutres’’.





‘’Les gens sont sommés de prendre parti, alors qu’ils ne sont pas tenus. Il faut savoir qu’il y a une majorité qui n’appartient pas à ces deux blocs, ni même aux autres d’ailleurs. Mais elle n’ose pas exprimer sa neutralité face à ces deux camps’’, se désole le journaliste dans les colonnes du quotidien ‘’EnQuête’’.





Allant plus loin, M. Ndiaye affirme qu’’’aujourd’hui, dès qu’on exprime un point de vue différent, on est taxé de faire le jeu de l’autre. Ce qui est inacceptable et qui pollue énormément le débat démocratique. Les gens sont libres d’être pour le Sénégal’’.