Birahim Camara Parti socialiste : « La boulimie de l’APR ne passera plus »

Birahim Camara, Parti Socialiste France

« Le parti socialiste est dans une coalition qui est en train de le tuer. Il faut dénoncer cette boulimie de l’Alliance pour la République qui prend pratiquement tous les postes. Les autres partis de la coalition se dressent ainsi comme des suiveurs. Nous n’accepterons plus de faire le suivisme, il faut que le Ps, dans la coalition Bby, soit traité comme il mérite.». L’avis est de Birahim Camara, ancien secrétaire général du Parti Socialiste en France, membre du comité central du PS. Il s’est exprimé en marge d’une rencontre avec la presse tenue par l’Initiative de réflexion et d'action Sociales (IRAS). Loin d’une tendance ou d’une rébellion au sein du parti, cette entité se veut le cadre qui va propulser la redynamisation du parti. L’IRAS regroupe des responsables de sections de sous-sections des secrétaires généraux de coordination, des membres du bureau politique et du secrétariat exécutif national et des membres du comité central du Ps.





M. Camara estime que le parti doit gagner dans la reconquête de toutes les forces vives à travers la redynamisation. « C’est à cela que nous appelons nos responsables qui seront obligés de suivre la dynamique pour qu'autour d’une table qu'on puisse trouver les solutions. Nous ne serons plus les agneaux à abattre gratuitement, c’est fini ça. Et si l’APR persiste sur sa position, le jeu politique est ouvert. De 2000 à maintenant il y a eu une multitude de coalitions » avertit-il.