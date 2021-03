Birahime Seck à Antoine Diome : «La force n’a jamais quitté la loi qui est le peuple»

Birahime Seck sur les émeutes

Le coordonnateur du Forum civil n'a pas tardé à réagir, suite à la déclaration du ministre de l’Intérieur, après les émeutes notées hier. Selon Birahime Seck, Antoine Felix Diome doit donner plutôt des informations fiables sur les nervis qui sont accusés d’être payés par la mouvance présidentielle.





«Monsieur le Ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome, la force n’a jamais quitté la loi qui est le peuple. Monsieur le Ministre, pour la préservation, au Sénégal, d’un maintien de l’ordre responsable et digne, vous devez vous exprimer explicitement sur les personnes identifiées par la presse et se présentant comme gardes du président de la République. Monsieur le Ministre, la force républicaine doit être utilisée avec intelligence et discernement, pour préserver la stabilité du pays et la paix sociale», a-t-il twitté.