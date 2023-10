Birame Faye : « Ce qui doit être les priorités du prochain président de la République »

Même si Birame Faye souligne que sous le magistère de Macky Sall l’État a fait 1,5 milliard par an sur trois ans, à travers la fusion des institutions qui sont dans le domaine de l’emploi, il y a des problèmes avec le phénomène de l’émigration irrégulière. « L’emploi des jeunes demande beaucoup d'efforts, il reste des choses à faire », dit-il.







D’ailleurs pour les priorités du prochain président de la République du Sénégal, le ministre de l’Artisanat note que : « Dans le cadre du PSE nous sommes à l'étape du PAP 3. Donc, nous devons juste réadapter en fonction des contextes actuels et la formation du dernier gouvernement a révélé davantage les priorités ». Il s'agit, dit-il, de travailler davantage à réduire le coût de la vie, renforcer l’emploi des jeunes, entre autres.





S’agissant du nouveau gouvernement, il dira que c’est obligatoire de procéder à un réaménagement du gouvernement avant même de parler de pertinence. « Après les départs de Idrissa Seck avec ses deux ministres qui étaient dans le gouvernement, après la désignation de Abdoulaye Daouda Diallo comme président du CESE, après la démission du gouvernement de Aly Ngouille Ndiaye, après les départs de tous ces gens il était donc obligatoire de procéder à un remaniement ». Et de préciser, « C’est un réaménagement pour plus d’efficacité, d’efficience et de résultat au profit de nos compatriotes. Le combat pour le développement, le combat pour l’émergence c’est un combat de tous les jours. Même les pays développés sont dans des combats pour renforcer les acquis. Donc, c’est normal qu’on parle de gouvernement de combat et de mission. Travailler davantage pour diminuer la cherté de la vie. Travailler davantage pour donner plus d’emplois aux jeunes ».