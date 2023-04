Birame Souleye Diop : “Ousmane Sonko sera candidat à l’élection présidentielle”

Les députés de la coalition de Yewi Askan Wi, à laquelle appartient Ousmane Sonko, se sont déplacés au Palais de Justice de Dakar pour afficher leur solidarité à leur leader.A la sortie l’audience, qui a été renvoyée jusqu’au 15 mai, le député Birame Souleye Diop a livré son appréciation sur ce procès qu’il qualifie de “politique” : “Ce que nous avons à dire c’est que notre conviction est profonde et établie. Ce procès, c’est pour interdire à Ousmane Sonko d’être candidat en 2024 mais il sera candidat. On ne pourra pas l’en empêcher. Nous restons mobilisés et déterminés parce qu’on ne peut pas accepter qu’une partie de la justice soit le premier filtre au parrainage pour choisir qui sera candidat ou qui ne le sera pas.”







Le Président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar s’est également prononcé sur l’affaire Amy Ndiaye, dont le procès -renvoyé là aussi- en appel était également prévu, ce lundi. “Dans toutes les démocraties du monde, les gens se chamaillent à l’Assemblée nationale, relativise-t-il. On ne peut pas accepter que le pouvoir règle les contentieux du pouvoir législatif. L’Assemblée a toutes les capacités pour régler ces contentieux”.