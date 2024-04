[1 jour, un ministre] Birame Souleye Diop : le franc-parler quoi qu’il en coûte…

Le ministre de l’Énergie et du pétrole est une figure de PASTEF, connu pour son franc-parler, qui peut parfois lui jouer des tours.











Le nouveau Ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop est un homme de l’espace public au Sénégal. C’est le revers de ce statut qui justifie la volée de bois vert qu’il a reçue suite à la sortie annonçant que les nouvelles autorités ne parraineront pas les combats de lutte. La rupture annoncée est sans équivoque à travers les termes ci-après. « Dans ce gouvernement, il n’y aura personne pour parrainer un match de football ou un combat de lutte », avait prévenu le Ministre.





Cette mise en garde avait suscité l’ire des professionnels de la lutte notamment. Pour bon nombre d’observateurs, cette déclaration n’avait sa place d’autant plus qu’il s’agissait d’un jour de fête marquant la fin du mois de Ramadan. Birame Souleye Diop n’en est pourtant pas à son premier dérapage. L’on se rappelle de sa sortie qui lui avait valu 15 jours de détention pour « offense au Chef de l’Etat ».





Lors d’une conférence de presse du groupe parlementaire, Yewwi Askan Wi, il avait demandé avec insistance aux potentiels candidat de la Coalition au Pouvoir, Benno Bokk Yakaar d’éviter de prendre un repas chez le Président de la République, Macky Sall. Il a insinué qu’ils couraient le risque d’être empoisonnés.





Le tollé soulevé l’avait poussé à se confondre en excuses. Toutes sorties accréditent son caractère impulsif selon certains. Mais pour son camarade de promotion, Lamine Ba, Birame est juste une personne qui dit ce qu’il pense.





« On ne peut pas juger une personne sous le prisme d’une ou deux sorties. Sa première sortie sur le président Macky Sall, il s’en était excusé et c’est un humain après tout. D’ailleurs, cela relève de la grandeur de commettre une faute et de s’excuser par la suite. Birame fait partie des grands hommes. Pour la dernière sortie, il a donné son point de vue », interprète Lamine Bâ. Son camarade de classe au Lycée Malick Sy de Thiès verse tout sur le compte de son honnêteté et de sa franchise.









Sérieux, rigoureux et curieux









Justement, c’est aussi au lycée El Malick Sy de Thiès que le jeune Birame a décroché son baccalauréat après avoir passé par l’école Daniel Brothier et Saint Gabriel à Thiès, ville qui l’a vu naître. On retient de son parcours au moyen et secondaire, un élève sérieux, rigoureux et curieux. « Birame a toujours été quelqu’un de très rigoureux, de très sérieux dans la démarche. Il est aussi très curieux dans la vie. Curieux dans le sens de la recherche du savoir tant à l’école française que coranique. C’est une personne qui aime le Coran. Il est issu de la famille des Ndiéguène. Il était également un élève brillant, très intelligent et toujours parmi les deux ou trois premiers de la classe », témoigne toujours Lamine Ba. En réalité, Birame Souleye Diop est issu d’une famille qui tient aux études. Dans une émission télévisée, il confie que son « père s’est sacrifié pour lui permettre de mener des études poussées ». Des efforts sanctionnés positivement car le maire de la commune de Thiès Nord a obtenu une maîtrise et un DEA en droit économique et des affaires à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis.













A Gaston Berger, Birame Soulèye Diop est actif dans la vie sociale et en politique. L’actuel ministre de l’Energie a été responsable du Mouvement des Elèves et Etudiants libéraux à l’Université de Saint-Louis. Il a milité au Parti Démocratique Sénégalais (PDS), de 1999 à 2004. Il décide de quitter le parti de l’ancien président Abdoulaye Wade pour une nouvelle forme de faire de la politique.









Une mosquée, point départ d’une relation entre Birame Soulèye et Sonko









C’est à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis qu’il a rencontré les deux personnalités qui lui ont marqué dans sa vie. Il s’agit du professeur Abdoulaye Cissé et du professeur Mary Teuw Niane, actuel directeur de cabinet du Président de la République Bassirou Diomaye Faye. C’est également à l’Université de Sanar que Birame Soulèye Diop a connu Ousmane Sonko, l’homme qui l’a ramené en politique avec la création de Pastef en 2014. Son aîné de deux ans, à l’Université, Birame Souleye Diop et Ousmane Sonko ont travaillé ensemble pour la première fois alors qu’ils réclamaient la construction d’une mosquée au sein de l’UGB. « Le recteur s’y était opposé et nous avons mis en place un comité présidé par Ousmane Sonko, et moi, j’étais le trésorier », raconte Birame Soulèye Diop. Après Sanar, les deux hommes se retrouvent à l’Ecole nationale d'administration (ENA). Par pur hasard, Birame Soulèye opte pour la spécialité choisie quelques années auparavant par Ousmane Sonko. « Pour la première fois, je ne suivais pas une recommandation de mon père qui m’avait suggéré d’opter pour la spécialité Douane. Alioune Badara Cissé m’avait conseillé de choisir une branche qui ne m'empêcherait pas de revenir à la politique. Au moment de choisir, j’ai dit Douane ensuite impôt et domaine », relate l’actuel Ministre des Mines, de l’Energie et du Pétrole.





Après l’ENA, Birame Souleye et Ousmane Sonko se sont aussi retrouvés en 2011, le premier comme brigadier vérificateur et le deuxième comme chef de brigade.