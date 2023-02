Birame souleye Diop :”On est dans le gangstérisme d’état“

Le Groupe parlementaire Yewwi Askan wi a fait une déclaration devant la maison de Ousmane sonko sise à la cité Keur Gorgui après avoir rencontré le leader de Pastef. Son président, Birame Souley Diop, revenant sur les évènements d'hier, trouve que les forces de l’ordre ont dépassé la limite.







“A la suite des événements d’hier, nous avons constaté que dans une illégalité absolue, le pouvoir en place avait décidé d’inscrire Ousmane sonko dans une résidence surveillée. On est dans le gangstérisme d’Etat. Comment des forces de l’ordre peuvent se comporter comme des malfaiteurs ? Il ne doivent plus arrêter des bandits qui font ça alors? Sonko n’a plus de droits ni de liberté.





C’est trop! Mais heureusement que Sonko était calme et serein'', a déclaré le député Birame Souley Diop.





Le président du Groupe parlementaire Yewwi Askan Wi se veut clair. Désormais, à chaque fois que le leader de Pastef sera convoqué au tribunal, l’ensemble des députés de la coalition viendront, écharpes en bandoulière, pour l’accompagner dans toutes les circonstances.





“Tout le monde a vu ce qui s’est passé hier. Nous avons vu que toute la cité a été barricadée. Au tribunal, nous vu un juge partisan, un juge très proche de celui qu’on appelle le plaignant", dénonce le maire de Thiès Nord.