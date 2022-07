[Législatives-Duel] Birame Souleye Diop Vs Juge Dème : Un choc des « légalistes » à Thiès

A Thiès, au-delà d’un Benno bokk yaakaar (Bby) revanchard après la débâcle lors des denrées Locales, une rude bataille va inéluctablement opposer Aar Sénégal à Yewwi askan wi, dirigées respectivement par Ibrahima Hamidou Dème et Birame Souleye Diop.



L’un est un ancien magistrat. L’autre, un inspecteur des impôts et domaines. Mais, tous les deux veulent accéder à l’hémicycle à l’issue des élections législatives de dimanche prochain. Eux, ce sont Ibrahima Hamidou Dème et Birame Souleye Diop, respectivement tête de liste départementale de la coalition Aar Sénégal et de l’inter-coalition Yewwi askan wi-Yewwi Sénégal.



« Indignés » du régime de Macky Sall, ces juristes, très proches, il y a quelques petites années, font partie de la nouvelle génération de leaders en quête d’une alternative, tant dans la gestion des biens publics de l’Etat que dans le changement du système politique en vigueur.



En effet, magistrat « rebelle » et chevronné, qui a finalement « démissionné d’une magistrature qui a démissionné », Ibrahima Hamidou Dème s’est toujours distingué par son « intégrité » et sa « droiture » dans l’exercice de ses fonctions, selon ses proches.



Ancienne vedette du Temple de Thémis, il a été greffier à 23 ans, commissaire aux enquêtes économiques, puis magistrat à 29 ans. Mais, l’actuel enseignant en Droit à l’université de Dakar a pris une nouvelle direction pour servir autrement la République : l’ex-juge, récemment admis avocat à la Cour pénale internationale (Cpi), veut donc enfiler sa robe de représentant des populations thiessoises à l’Assemblée nationale.



Birame Souleye Diop, une voix modérée dans PASTEF



Issu d’une famille Ndiéguène, le chef du bureau de contrôle Dakar 1 fait, pour sa part, partie des moins subversifs dans la galaxie ‘’patriote’’. Ancien du Mouvement des étudiants libéraux de l’université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis -d’où il est sorti avec un diplôme de DEA en droit public avant d’intégrer l’Ecole nationale d’administration (Ena)-, Birame Souleye Diop porte, depuis quelques années, la casquette de n°2 du parti Pastef, même s’il n’en a pas l’air.



Peint par beaucoup de ses collègues comme un contrôleur «aguerri», « loyal » et « incorruptible », le fiscaliste, devenu maire, souhaite contrôler l’action du gouvernement au sein du Parlement.



Deux technocrates devenus politiques



Le candidat de Yewwi et celui de Aar Sénégal ont tous les deux la particularité d’être de fins « légalistes », mais ces deux « novices » ont montré, lors de cette campagne électorale, qu’ils ont engagé une certaine expérience politique. Du moins à la sénégalaise. En effet, au moment où au niveau national, la guerre des mots fait rage entre Ousmane Sonko et Thierno Alassane Sall, notamment, suite à la sortie polémique de l’ancien député accusant les autres coalitions de l’opposition de « rouler » pour Macky Sall, dans la cité du rails, Diop et Dème jouent les prolongations dans la presse locale. Chacun tirant à boulets rouges sur l’autre avec des « coups » parfois non conventionnels.



Pour le scrutin de ce dimanche, il faut admettre que le nouveau maire de Thiès Nord (Birame Souleye Diop) a un avantage sur le candidat malheureux de l’Alliance des valeurs éthiques et citoyennes avec Liguey Kat yi la ville de Thiès. Car, en plus d’être porté par Yewwi Askan wi, qui a raflé toutes les communes, Birame Souleye Diop espère également profiter de l’électorat de la coalition alliée « Wallu Sénégal », avec notamment l’expérimenté Parti démocratique sénégalais (Pds).



Toutefois, le Juge Dème, leader du parti Ensemble pour le travail, l’intégrité et la citoyenneté (Etic) n’est pas sans appui politique. Ainsi, même s’il a mordu la poussière lors des dernières élections territoriales, ce natif de Thiès peut aussi bénéficier du soutien de sa tête de liste, Thierno Alassane Sall, arrivé troisième lors de ces mêmes joutes électorales avec 10 700 voix dans le cadre de Reewum Ngor. La forte mobilisation notée dans ses caravanes et meetings de campagne en dit long.



Mais, il ne faudra pas négliger, dans cette bataille de Thiès, le rôle de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby), dont Augustin Tine, ministre d’État, chef de cabinet politique du président Macky Sall, par ailleurs Maire de Fandène, est tête de liste.