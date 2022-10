Bisbilles internes : Les précisons des Femmes cadres de la mouvance présidentielle

Précisions des femmes Cadres de BBY

Des dissensions ont éclaté récemment au sein de la Plateforme des Femmes Cadres de Benno Bok Yakaar. Dans un communiqué, l’entité apporte des précisions sur ce qu’elle appelle un « groupuscule en (son) sein » qui est « en train d’utiliser le nom des Femmes cadres de la mouvance présidentielle en rencontrant les plus hautes autorités de ce pays ». Seneweb vous propose l’intégralité du texte.





Nous, femmes cadres de la mouvance présidentielle, portons à la connaissance du grand public qu’un groupuscule en notre sein est en train d’utiliser le nom des Femmes Cadres de la Mouvance Présidentielle en rencontrant les plus hautes autorités de ce pays. Nous le soulignons pour le regretter que ces femmes ont abusé de la confiance de tout un groupe qui a travaillé sur des documents et élaboré une stratégie non encore validée par toutes, pour se frayer un chemin vers les hautes autorités du pays. Nous dénonçons et condamnons avec la plus grande énergie ce détournement d’objectifs, cette approche clanique et exclusive adoptée par ce groupe restreint qui parle et agit au nom de la plateforme des femmes cadres sans en informer au préalable ni fidèlement leurs camarades. Toute leur stratégie repose sur une multiplication des audiences avec nos autorités gouvernementales pour collecter des fonds et se les partager. Nous rappelons que « les faits sont conscients et confèrent des identités ». Par conséquent, nous lançons une alerte aux autorités de l’Alliance Pour la République (APR) et à celles de la Coalition Benno Book Yaakar que les sus indiquées travaillent pour leurs intérêts personnels.





Enfin, les femmes cadres de la mouvance présidentielle réitèrent à son Excellence le Président Macky SALL tout leur engagement et toute leur détermination à soutenir sa politique mais aussi à communiquer sur ses réalisations auprès des sénégalais.





Nous porterons bientôt à la connaissance de tous, notamment auprès des responsables politiques de la Mouvance Présidentielle, des médias et de l’ensemble des sénégalaises et sénégalais, la structuration de la Plateforme que nous rebaptisons FEMMES CADRES DE LA MOUVANCE PRESIDENTIELLE. Nous restons convaincues que la politique est une noble mission et qu’elle doit se faire avec des personnes crédibles, compétentes et loyales, un triptyque que les femmes de la Plateforme portent en bandoulière.





Vive les Femmes Cadres de la Mouvance Présidentielle Vive le Président Macky Sall