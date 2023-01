BITUMAGE DU TRACÉ AERÉ-LAO - YARÉ LAO-LABGAR-LINGUERE: LES TRAVAUX LANCÉS PAR MANSOUR FAYE EN PRÉSENCE DE MOUNTAGA SY

C’est désormais officiel. L'axe Aere Lao-Yaré Lao-Labgar- Linguere va revêtir le bitume.





Les travaux ont été lancés par le Ministre des infrastructures. Mansour Faye a procédé à la pose de la première pierre ce Samedi, en présence du maire de Aéré Lao Mountaga Sy.





Bâtie sur une longueur totale de 147 Kmet une largeur finie de 7,20 m ,cette route nationale va renforcer l'accessibilité et contribuer au désenclavement du Ferlo et des zones à fort potentiel sylvo-pastoral. La durée des travaux est estimée à 24 mois, pour un coût global de 36 milliards de Fcfa. Une telle action vient renforcer le projet de désenclavement de l’île à Morphil.





Lors de la cérémonie de lancement, ce sont des centaines de personnes qui sont venues chanter le refrain de l'émergence. La commune de Aéré Lao a ainsi vibré au rythme de l’alliance pour la république.



Dans cette ambiance quasi grandiose, Mountaga Sy et le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement pressent encore le pas vers la voie de l’émergence, celle tracée par son excellence, le président Macky Sall.

Un moment attendu de tous les habitants du Diéry, qui voient fleurir chaque jour un peu plus les germes du développement dans leur terroir.



Un pari encore réussi pour le maire de la commune de Aéré Lao Mountaga Sy, dont l'exposé de la vision du président de la République a remporté l'assentiment des populations.





De son côté, Mansour Faye, l'hôte du Fouta a tenu à rassurer ces populations du Diéry.