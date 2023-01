Blocage à la mairie d'Orkadiéré : Les précisions du camp de Daouda Dia

Blocage à la mairie d'Orkadiéré

Depuis quelques jours, des remous sont notés à la mairie d'Orkadiéré dirigée par le premier questeur Daouda Dia, où deux conseillers municipaux ont dénoncé la composition du bureau qui ne respecte pas, selon eux, la parité. Le camp du maire n'a pas tardé à apporter sa version des faits.







Selon le chargé de mission du maire, Samba Ly, l'édile détient 45 conseillers de BBY sur les 60 et 15 pour les autres candidats. "Par conséquent, le maire gagne toutes les élections des conseillers. Et en plus, 13 des 15 conseillers des autres listes ont accepté l'idée du maire qui est de maintenir l’équipe en place pour son dynamisme et son engagement pour l'intérêt de la commune et les 58/60 sont en faveur du maintien du bureau municipal", dit-il.





"Cependant, souligne-t-il, il n'y a que deux conseillers, Mamadou Samba Diallo de Polel Diaobé et Khardiata Ba de Guanguel Soule, qui ne sont pas favorables à la composition du bureau municipal".





Ainsi, notre interlocuteur indique qu'il ne peut pas y avoir de blocage, car le maire détient la majorité qualifiée (58/60) dans sa commune. Ce qui lui fait dire que 58 conseillers sont favorables. "Le bureau est bien paritaire, car le maire est élu au suffrage direct et gagnera aussi en cas d’élection des adjoints, car tous les conseillers ont le droit de participer au vote et être candidats à n'importe quel poste", tonne-t-il.