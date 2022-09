Blocage de l’annonce du gouvernement : Le PS en cause ? Abdoulaye Wilane se prononce…

La publication de la liste du nouveau gouvernement, annoncée à 18h, n'est toujours pas effective. Des sources renseignent que le principal blocage se situe sur le quota du Parti socialiste (PS). Interpellé sur cette situation, le porte-parole du Parti socialiste, Abdoulaye Wilane, semble fuire le débat." Je suis un porte-parole, ce n'est pas à moi de dire qui doit revenir ou pas". Évoquant le cas de Serigne Mbaye Thiam et son retour dans le gouvernement, Abdoulaye Wilane ne semble pas chaud à cette idée : “J’ai du respect pour tout le monde. Ce qui laisse Serigne Mbaye Thiam dans le gouvernement depuis tout ce temps je ne le sais pas.Ce n'est pas de ma nature de juger un camarade en public. On n' a pas discuté du quota du PS dans le gouvernement au niveau de nos instances de décisions”



Dans la même dynamique, Abdoulaye Wilane rappelle que son parti avait décidé d'accompagner le président Sall de 2019 à 2024 et se retrouve dans son bilan. Mais il signale, également, que le PS mérite davantage de considération. "Nous méritons tous les postes et gérons les postes qu'on nous donne avec abnégation et détermination.Si demain, il doit y avoir un conflit ça ne viendra pas du PS. On a du respect et de la considération pour nos alliés ".