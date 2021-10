Blocage des investitures par Rahma et Mariama Sarr à Kaolack : Le Pjd propose Pape Mademba Bitéye comme solution

Les investitures de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la commune de Kaolack ont connu des rebondissements spectaculaires en l'espace de 48 heures. Annoncée comme la favorite au détriment de l'ambassadeur itinérant, le maire sortant a essuyé des salves de critiques venant de différents bords de la coalition, ce qui semble-t-il a rebattu les cartes au niveau de la présidence où l'investi officiel n'est pas connu jusqu'à présent. Une situation qui ne plaît guère au secrétaire général du parti justice et développement (PJD), entité à part entière de la coalition présidentielle, Cheikh Ibrahima Diallo qui n'a mis de gants, a posé sur la table un candidat consensuel en la personne du directeur général de la Senelec.



" Depuis 2012, nous avons été des alliés sûrs du président Macky Sall donc nous n'allons pas le laisser dans une situation aussi délicate causée par deux responsables qui refusent de grandir et de faire des concessions pour faire gagner la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Kaolack. Le problème c'est Mamadou Ndiaye et Mariama Sarr, et ils ne doivent pas être des fardeaux qui vont nous mener à la ruine car leur posture actuelle n'augure rien de bon " a martelé Cheikh Ibrahima Diallo.



Revenant à la charge, le guide religieux avertit le président de la République sur d'éventuels remous à Médina Baye, le vivier électoral le plus important de la commune suite à des menaces de vote sanction brandi ce vendredi par des dignitaires dont le fils de Baye Niass et ancien maire de la commune. " Si des membres de la coalition sont prêts à saborder tout le travail abattu depuis 2012 à cause d'une frustration partisane, il est urgent donc pour le président Macky Sall de sonner la fin de la récréation et de les renvoyer dos à dos afin de préserver la stabilité de notre équipe gagnante " a réaffirmé avec vigueur le secrétaire général du parti justice et développement ( PJD) lors de son face à face avec la presse.



Pour conclure, M. Diallo a loué les qualités de leadership qui caractérise Pape Mademba Bitéye et son sens élevé des responsabilités face aux enjeux de 2024 qui sous tendent ces élections territoriales du 23 janvier 2022 et le présente comme une alternative crédible face à la guerre fratricide que se mène Mariama Sarr et Rahma. " Il est le plus instruit des leaders de Kaolack, il n'a pas de bisbilles avec les autres membres de la coalition au contraire, il a d'excellentes relations avec tout le monde. En plus, il est un disciple avéré de la cité religieuse de Médina Baye, tout cela couplé à une vision claire et adossée aux vœux du président de la République donc au lieu de nous maintenir dans un suspens sans fin, le président n'a qu'à le choisir pour le bénéfice de tous" clame-t-il.