Blocage du recours de la loi sur l’état d’urgence : Noo Lank accuse le PDS

Noo Lank accuse le PDS sur le bocage du recours sur l'Etat d'Urgence

Le recours de la nouvelle loi sur l’état d’urgence votée le 11 janvier dernier par les députés et promulguée par le Président de la République, Macky Sall, a subi un blocage. Une situation qui a fait réagir le collectif Noo Lank. Au cours de leur réunion hebdomadaire, les membres dudit collectif ont « examiné et déploré l'échec de l'initiative de saisine du Conseil constitutionnel par l'opposition parlementaire pour contester la modification de la loi sur l'état d'urgence ».





Dans un communiqué parcouru, Noo Lank « condamne le blocage de cette initiative par le Parti démocratique sénégalais (PDS), jetant ainsi le trouble sur sa posture que les Sénégalais doivent interroger dans le contexte actuel de dragage des libéraux vers Macky Sall ». Ainsi, il a dit « rester attentif à ces mouvements d'ombres et dénoncera toutes les postures qui trompent les populations sous le prétexte de la pandémie et de la proximité idéologique ».