Bonne gouvernance : 1er en Afrique, le Sénégal devance la France et les USA

Selon Libération, en matière de bonne gouvernance, le Sénégal se hisse à la première place africaine et mieux, devance les États-Unis et la France.



La révélation est faite par le ministre de la Justice, Me Malick Sall.



Le Garde des Sceaux renseigne que la bonne gouvernance appliquée au Sénégal a été saluée par la Commission des Nations-Unies lors de son dernier forum.



Le Sénégal a obtenu une moyenne de 188 sur les 190 votants.



Il déplore que ces bonnes notes du Sénégal n’aient pas été relayés par les médias.



D'après le journal, il invite ainsi les journalistes à plus de patriotisme.