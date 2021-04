Bonne gouvernance : Le Sénégal classé 71ème sur 104 pays, le Rwanda 1er en Afrique

Selon l’Indice Chandler Good Government (CGGI), qui classe 104 pays en termes de capacités et de résultats gouvernementaux, lancé le 26 avril 2021 à Singapour, le Sénégal pointe à la 71ème place. Le premier africain dans ce classement est le Rwanda, logé au 53ème rang, suivi du Botswana (56), du Maroc (61e), de l’Afrique du Sud (70e), du Sénégal, (71e), du Ghana (72), de l’Egypte (73e), de la Tunisie (75e), de la Namibie (76e), Kenya (81e), Tanzanie (83e), Ouganda (84e), Malawi (90e), Ethiopie (93e), Algérie (94e), Zambie (95e), Burkina Faso (96e), Madagascar (98 e), Mali (100 e), Mozambique (101), Nigeria (102), Zimbabwe (103).D’après Walf Quotidien qui cite Financial Afrik, dans ce classement, basé sur plus de 50 sources de données, la Finlande est le premier pays au monde en termes de gouvernance. La Suisse (2e) et Singapour (3e) complètent le podium. Sept critères sont mis en avant : le leadership et la prospective; la robustesse des lois et des politiques publiques, la solidité des institutions, la gestion financière, l’attractivité du marché, l’influence et la réputation mondiale. L’indice utilise une méthodologie rigoureuse élaborée après consultation de praticiens du gouvernement, de dirigeants, d’experts de l’indice et de chercheurs en gouvernance. Le Venezuela, pays latino-américain en proie à une crise politico-économique aigue, ferme la marche.