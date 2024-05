Bonne gouvernance : Les élus locaux à l’école de la gestion foncière

Kaolack a abrité, ce jeudi, un atelier de formation des élus locaux et des professionnels sur le foncier. Une initiative du Centre d'excellence sur la gouvernance foncier (NELGA) dans le cadre de ses activités. L'objectif est de renforcer les capacités des institutions universitaires ainsi que les praticiens pour une gouvernance foncière, transformationnelle et de promotion du développement ; la mise en œuvre et le suivi des politiques foncières en Afrique de l'Ouest francophone.





Le professeur Ibrahima Diallo, coordinateur du projet Centre d’excellence de la gouvernance foncier en Afrique, a souligné que depuis 2018, « ce centre existe et pour des raisons évidentes, car en Afrique, les conflits fonciers commencent de plus en plus à inquiéter les populations et les gouvernements. Il est clair, dans le diagnostic, qu'on ne peut pas développer les pays d'Afrique sans maîtriser la gestion foncière. L'une des solutions est de passer par la formation. Le Sénégal compte 18 millions d'habitants et en 2050, ils seront 35 millions. La question est de voir comment les faire vivre ensemble à cette déchéance . Sous ce rapport, l'avenir se prépare dès maintenant », a analysé l’universitaire.





Pour Mamour Dramé, coordonnateur du projet à Kaolack, le choix des élus de cette région s'explique par l'importance qu'ils occupent dans la résolution des différends fonciers dans les chambres locales de cette partie centrale du Sénégal, notamment avec l’avènement de l'acte 3 de la décentralisation.