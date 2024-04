Boubacar Boris Diop : «Certaines figures du régime de Macky Sall doivent rendre compte »

Invité sur Tv5 monde, l’écrivain Boubacar Boris Diop a été interpellé sur l’actualité politique du Sénégal dominée par l’élection de Bassirou Diomaye Faye comme cinquième président de la République. « Il y a une équipe très jeune à qui on a confié le destin du pays, qui va se mettre au travail », a dit le philosophe.













S’agissant du régime sortant, il est convaincu que certains hommes du président Macky Sall doivent rendre compte. « Je pense que tous les comptes n’ont pas encore été soldés, malheureusement. Ç’aurait été une très belle histoire le 24 mars, il y a des vaincus, ils s’en vont, ils rendent les clés de leur ministère et c’est terminé. Il s’est passé des choses pas très bien pendant ces trois ans. Il faut que les responsables rendent compte», a-t-il déclaré.













Il ajoute: « Je ne pense pas qu’on puisse faire l’économie d’une alternance qui finit par demander des comptes, on ne l’a jamais fait. On n’a pas demandé des comptes à Abdou Diouf, on n’a pas demandé des comptes à Wade, mais cette fois-ci, je crois qu’on demandera des comptes à Macky Sall, du moins à certaines figures emblématiques de son régime, en termes de crime de sang, d’une personne torturée à mort, en termes d’enrichissement, tellement spectaculaire, qu’on ne comprend même pas ce que les gens ont envie de faire avec autant d’argent pour un pays si pauvre ».









Monsieur Diop estime qu’à un moment donné, il faudra régler ça. « Ces trois ans, ce ne sont pas les 12 ans de Macky Sall, mais ces trois dernières années, c’est vraiment à mettre à son passif », a fait savoir l’écrivain sénégalais.