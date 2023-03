Boubacar Boris Diop : « Ousmane Sonko a atteint un niveau de popularité jamais égalé dans toute l’histoire du Sénégal »

« Ousmane Sonko a atteint un niveau de popularité jamais égalé dans toute l’histoire du Sénégal ». Ce constat est celui de l’écrivain Boubacar Boris Diop durant un entretien avec le journaliste Pape Alioune Sarr à suivre sur la chaîne ITV. « Je suis assez âgé, j’en ai assez vu. J’ai vu Abdoulaye Wade, Abdoulaye Ly, ils étaient extrêmement populaires mais, là, cette adhésion quasi irrationnelle, il n’a même pas besoin de décliner un programme politique. On en a fait un martyr» a-t-il confié.











Et pour l’auteur, ceci est le résultat d’une concentration de l’espace politique autour du leader de Pastef. « On a fait en sorte que toute la situation politique tourne autour d’une seule et même personne à un point tel que le président de la république est obligé d’orchestrer une promenade en ville pour bien montrer qu’il n’en a pas perdu le contrôle ».













Une situation que Boubacar Boris Diop juge « pathétique ». Selon lui, « Un président obligé de montrer qu’il n’est pas impopulaire, si ce n’est pas le début de l’impopularité, ça lui ressemble ».