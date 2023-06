Boubacar Boris Diop : « Ousmane Sonko n'est pas prêt pour diriger un pays »

Le Sénégal se relève peu à peu des récentes manifestations qui l'ont secoué. Cette situation est liée à la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Pour de nombreuses personnes, ce verdict semble davantage être un moyen de l'écarter de la course à la présidentielle de février 2024. Cet argument est soutenu par Boubacar Boris dans sa contribution co-écrite avec Mohamed Mbougar Sarr et Felwine Sarr. Cependant, selon le premier cité, le maire de Ziguinchor n'a pas encore les épaules assez solides pour être à la tête de l'État sénégalais. « Le risque pour lui est de penser qu'il est populaire et que cela suffit. Malgré toutes ses vertus, je pense qu'il n'est pas prêt à diriger un pays », affirme-t-il.





Il poursuit : « L'accusation de viol était une infamie. Toutes les manœuvres pour l'empêcher de se présenter aux élections ont été odieuses. Le problème est que Macky Sall et son entourage sont tellement passionnés qu'ils en ont fait une victime, un martyr, et personne n'a pu sérieusement l'interroger sur son programme de gouvernement ».