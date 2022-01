Boubacar Camara : «À Grand-Yoff, il y a le candidat de la stagnation et celui du changement»

Boubacar Camara et sa liste à Grand-Yoff

«Il y a deux candidats à Grand-Yoff : la candidature de la stagnation et la candidature du changement qui est incarnée par notre liste», indique Boubacar Camara sur le plateau de l’émission «Objection» de ce dimanche sur Sud Fm.





Pour la tête de liste de la coalition And Nawlé, And Liguèy Grand-Yoff, seuls deux choix s’offrent aux Grand-Yoffois. «Si les Grand-Yoffois veulent rester là où ils sont avec ce qu’on a et avec les personnes qui ont déjà prouvé qu’ils sont incapables de transformer Grand-Yoff, ils savent pour qui voter. S’ils veulent un changement, ils savent pour qui voter», souligne-t-il.





Revenant sur son choix de s’allier avec le Pastef local pour faire une liste parallèle à celle de Yewwi Askan Wi dont il est membre, Boubacar Camara pointe le bilan désastreux du maire sortant et tête de liste de Yaw, Madiop Diop.