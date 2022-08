Bougane Guèye Dany : «Ma divergence avec Sonko…»

Au cours de la campagne pour les Législatives du 31 juillet, Ousmane Sonko avait affirmé qu’à l’exception de Yewwi Askan Wi, toutes les coalitions de l’opposition sont pro-Macky Sall. Les regards s’étaient alors tournés vers des entités comme AAR Sénégal, qui avait répliqué en accusant le leader de Pastef de mensonge, et Gueum Sa Bopp de Bougane Guèye Dany, notamment.



Interpellé sur cette accusation, ce dernier a juré qu’il reste un opposant authentique à Macky Sall. Il dit : «Notre seul et unique objectif reste son départ en 2024. Que les manipulateurs dans l’opposition continuent de nous pointer du doigt, ne nous ébranle pas. Ça prouve que nos détracteurs sont encore loin des préoccupations de nos compatriotes, qui souhaitent nous entendre sur des problématiques majeures portant sur leur devenir et non sur des querelles de borne fontaine.»



Bougane Guèye Dany martèle que son «seul adversaire dans le jeu politique c’est Macky Sall», qu’il n’a «aucun problème avec les leaders de l’opposition».



Il ajoute : «Notre dénominateur commun est l’ambition que nous avons de présider ce pays pour le bonheur des Sénégalais. Notre divergence se trouve dans l’approche : il (Sonko) est issu du public et moi, je suis un pur produit du privé. Il se bat comme il peut tout comme Gueum Sa Bopp sillonne les quinze mille villages du Sénégal pour, demain, pouvoir opérer les meilleurs choix. Nous lui souhaitons le meilleur tout en reconnaissant que lui et moi, sommes considérés comme des pestiférés par un régime prêt à tout pour nous détruire. Il a sa coalition, Gueum Sa Bopp a sa coalition. Que chacun se batte de son côté pour recueillir le maximum de suffrages afin d’assister à une nouvelle alternance en 2024.»