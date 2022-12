[Vidéo] Bougane Gueye sur le blocage des comptes du groupe D-media : "Quand un entrepreneur n'est pas du même bord que l'État, le levier fiscal est activé"

Bougane Gueye blocage des comptes

Interpellé sur les comptes bloqués de son groupe D-media, Bougane Gueye minimise est parle de "remake".





"A pareille époque, les comptes de Sentv avaient été bloqués. Ça fait 14 ou 15 mois que ses comptes ont été bloqués de manière arbitraire. C'est un braquage, une bavure fiscale parce que quand nous avons reçu la note de redressement qui émane d'une taxation d'office, c'était en août. Le 10 septembre 2021, on a écrit une correspondance à l'administration et par voie d'huissier pour demander un arbitrage leur faisant comprendre que nous ne leur devons absolument rien et que nous n'allons pas payer. Ils sont restés plus d'un an pour revenir à la charge et bloquer les comptes de Sentv", explique le directeur de D-media.





Il attire l'attention sur le fait que Bos SA est une société qui lui appartient et que pendant 5 ans il a cumulé plus de 1000 milliards.





"Donc, 1000 milliards sont passés entre mes mains pendant 5 ans. L'administration fiscale est venue dans une opération de vérification pendant trois mois dans mes locaux. Finalement, ils m'ont donné une attestation d'absence de redressement. Imaginez que sur 1000 milliards que je ne dois 1 francs à l'État du Sénégal, D-media ne fait pas deux milliards. Comment pour une structure qui ne fait pas deux milliards on peut me demander de payer trois milliards 600 ? C'est tout simplement inexplicable et aberrant. Malheureusement, c'est comme cela que ça se passe sous nos tropiques; quand un entrepreneur n'est pas du même bord que l'État, le levier fiscal est activé", s'est désolé Bougane Guèye.