Boun Abdallah Dionne: Mutisme intrigant d’un « Baye Fall » de Macky Sall !

Il y a quelques petites années seulement, il était toujours au-devant de la scène. En véritable bouclier, « homme de confiance » et « Baye Fall» du Président Macky Sall, Boun Abdallah Dionne n’a jamais quitté le front surtout quand il s’agissait de communiquer sur les sujets les plus brûlants : contrats pétroliers, cherté de la vie, accidents de la route, série de grèves des enseignants et autres centrales syndicales, entre autres. Il n’a d’ailleurs jamais raté l’occasion pour défendre son leader ou, sur le plan politique, cogner sévèrement sur l’opposition, particulièrement Ousmane Sonko, leader de Pastef. « Il y a dans ce lot des sans programmes, des révolutionnaires en gestation qui tirent sur tout ce qui bouge. Ils passent leur temps dans les réseaux sociaux à parler pétrole à longueur de journée alors que l'on n’a même pas une goutte de gaz. Ils portent même la poisse au pays », avançait-il dans l’une de ses dernières sorties médiatiques.







« Macky Sall exerce un pouvoir hégémonique. Avec Dionne, il dispose d’un homme de main qui lui obéit au doigt et à l’œil », se lamentait Babacar Gaye, alors porte-parole du Parti démocratique sénégalais (Pds), dans un article paru sur Jeune Afrique, en septembre 2017.





Mais depuis un certain temps, il s’est muré dans un silence total, inquiétant plus d’un observateur. Boun Abdallah Dionne est-il en brouille avec Macky Sall ? Est-il bien portant ? Est-il en train de mijoter quelque chose ? Les langues se délient.





La première « collaboration » entre le patron de l’Apr et Mouhamed Boun Abdallah Dionne remonte à 2005. À l’époque, Macky Sall est le Premier ministre d’Abdoulaye Wade. Il choisit alors comme directeur de cabinet Mahammed Boun Abdallah Dionne, ingénieur de formation qui a fait carrière à la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) avant d’être détaché auprès de l’administration sénégalaise. En 2007, ce dernier suit son patron à la présidence de l’Assemblée nationale, toujours en tant que directeur de cabinet.





« Leur relation amicale est vraiment née durant les deux années qu’ils ont passées ensemble à la primature. Ils sont depuis restés très proches », expliquait Cheikh Diop Dionne à nos confrères de Jeune Afrique.





En 2008, après que Sall a rompu avec Wade, son collaborateur quitte le Sénégal pour rejoindre l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi). Il revient à Dakar au début de 2014 pour travailler à ses côtés en tant que ministre chargé de la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (Pse), qui constitue la clé de voûte du programme présidentiel de Macky Sall. Quelques mois plus tard, il est choisi pour remplacer « Mimi » Touré au poste de Premier ministre.





Au fil des ans, ce fils de commissaire, réputé gros travailleur, qui aime jouer au golf lorsqu’il s’accorde un peu de temps libre, s’est ouvert. Le technocrate courtois s’est mué en politicien affable et chaleureux, qui n’a pas hésité à esquisser quelques pas de danse lors des derniers meetings qu’il a tenus aux quatre coins du pays. Après avoir mené la coalition présidentielle à la victoire aux Législatives de 2017 (avec 125 députés sur 165), Dionne est reconduit en tant que Premier ministre le 8 avril 2019, par Macky Sall, réélu Président en février de la même année. Ce dernier a ensuite nommé le natif de Gossas au poste de Secrétaire général à la Présidence, suite à la suppression de la primature en mai 2019. Aujourd’hui, l’ancien « puissant » chef du gouvernement est écarté.