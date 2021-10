Bounkiling : Meeting d'investiture du président du Conseil départemental Mohamed Diaïté

Mohamed Diaïté, Président du conseil départemental de Bounkiling, candidat à sa propre succession, ce dimanche à Bounkiling, a mis les petits plats dans les grands en réussissant une mobilisation immense, lors d'une cérémonie de dons d'ambulances et de divers autres matériels au profit des populations de ce territoire.

Laquelle cérémonie les participants ont fini par ériger en meeting d'investiture du généreux donateur pour succéder à lui-même à l'exécutif du conseil départemental. Devant une déferlante marée humaine, Mohamed Diaïté a remis à différents bénéficiaires plusieurs lots dont trois ambulances, 10,5 tonnes de matériel médical, des cyclomoteurs, du matériel de nettoiement et de désencombrement.

L'Adjoint au Préfet de Bounkiling et le Sous-préfet de Diaroumé, accompagnés du médecin-chef du district sanitaire ont pris part à la remise symbolique des ambulances et autre matériel médical, avant de s'éclipser.



Après le départ de ces officiels, plusieurs orateurs se sont succédés à la prise de parole dont, des maires, le collectif des chefs de village, l'association des imams et chefs religieux, des responsables des jeunes et des femmes qui ont tous choisi le président Diaïté comme leur candidat au scrutin départemental de janvier 2022.



Par ailleurs le ralliement à l'APR de M. Ibou Touma Dieng, grand responsable départemental du PASTEF, a été un moment politique fort de cette rencontre. Il a indiqué qu'il rejoint le parti du Président Macky Sall pour, a-t-il dit, soutenir le président Diaïté aux fins de lui permettre de poursuivre l'œuvre grandiose qu'il a entamé, consistant à chercher à poser le département de Bounkiling sur les rampes de l'émergence.





Plusieurs personnalités administratives et coutumières, de même que des élus nationaux et locaux de la région de Sédhiou et d'ailleurs, dont le Ministre Jean Pierre Senghor, en charge de la sécurité alimentaire ont rehaussé la cérémonie de leur présence.