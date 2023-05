Bounkiling : Un responsable politique accuse Guy Marius Sagna de recruter des nervis

"De sources concordantes, Guy Marius Sagna, agissant sous les ordres d'Ousmane Sonko, a recruté de nervis venant des zones comme Ziguinchor, Bignona, Diouloulou, Sindian, Bessir, voire la Guinée-Bissau, pour venir semer le trouble dans la capitale".





Ces accusations sont de Wandifa Dramé, responsable politique dans la commune de Bounkiling (région de Sedhiou). Il explique que "Guy Marius Sagna est un homme dangereux qui use de la haine et de la manipulation comme armes de guerre politique. Il ne mérite pas son titre d'honorable député. Il doit être jugé devant une chambre criminelle pour les nombreux actes qu'il pose quotidiennement contre les intérêts de notre pays", a déclaré Wandifa Dramé.

Et de lancer un appel aux responsables de Benno Bokk Yaakaar pour qu'ils prennent toutes leurs responsabilités afin de faire face à "ces pyromanes d'un autre âge qui ne sont mus que par des intérêts crypto-personnels et ainsi sécuriser leurs familles et leurs biens".





Wandifa Dramé a adressé ses félicitations aux forces de défense et de sécurité qui ont su faire preuve de beaucoup de professionnalisme pour contenir la situation. Il a aussi exprimé sa compassion à l'égard des autorités qui ont vu leurs biens détruits lors de ces événements malheureux de lundi dernier.









