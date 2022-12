[Vidéo] Bourse de sécurité familiale : Fanta Sall invite Samba Ndiobène Ka à revoir sa copie

Fanta Sall invite Samba Ndiobène Ka à revoir sa copie

La députée du département de Koungheul (Kaffrine) a salué la décision du Chef de l’Etat, Macky Sall, d’octroyer des bourses de sécurité familiale aux familles démunies. Toutefois, la parlementaire, qui s’exprimait en marge du vote du projet de budget 2023 du Ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Equité sociale et territoriale, qui a en charge du programme, estime qu’il doit revoir la liste des bénéficiaires. Selon Fanta Sall, de 2013 à nos jours, il y a des personnes qui peuvent être remplacées par d’autres qui en ont plus besoin aujourd’hui.