Bradage foncier présumé à Ngabou : Le président de la commission domaniale arrêté

Mamour Sylla, le président de la commission domaniale de Ngabou (département de Mbacké) est dans les liens de la prévention depuis ce mercredi. Selon des informations de Seneweb, il lui est reproché d’avoir usé de moyens frauduleux pour brader plus de 100 hectares et empoché au passage la rondelette somme de 50 millions Cfa.C’est à la suite des plaintes répétées que Seydina Diallo, délégué du procureur près le tribunal d’instance de Mbacké, s’est saisi de ce dossier qui pourtant a duré plusieurs années avant qu’il ne soit affecté dans cette partie du Baol. Il n'a pas perdu du temps pour instruire le commandant de la gendarmerie de mener l’enquête.Ce sont ces investigations qui ont d'ailleurs abouti à l’arrestation de Mamour Sylla et de sept autres individus, des rabatteurs et courtiers, ayant joué des rôles dans plusieurs transactions frauduleuses.Les premiers éléments de l'enquête relèvent que Sylla et sa clique se débrouillaient pour délivrer des fausses délibérations à leurs clients.Tous placés en garde à vue, les mis en cause seront déférés en vue de leur très probable placement sous mandat de dépôt, selon toujours notre source. Une affaire qui, vraisemblablement, est loin de livrer tous ses secrets.