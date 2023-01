Bras de fer avec les étudiants : Ousmane Sonko ne compte pas céder

Ousmane Sonko ne compte pas céder

Le maire de Ziguinchor a enfin brisé le silence sur la situation notée depuis trois jours dans sa commune, ce jeudi 5 janvier à l'occasion du point de presse. En effet, des étudiants ressortissants de la capitale méridionale sont allés jusqu'à organiser un concert de casseroles. Ceci pour réclamer le renouvellement de la location d'un immeuble à Dakar. Le maire de Ziguinchor a tenu donc a apporté des éclairages.





"En 2016, l'ancien maire Abdoulaye Baldé avait loué un immeuble à Grand Dakar où logeaient des étudiants de Ziguinchor. La location s'élevait à 776 000 par mois, payée tous les six mois", narre le leader du Pastef. Dans le contrat de location, Ousmane Sonko affirme qu'il est stipulé que le renouvellement se fera "d'accord parties". Ousmane Sonko affirme qu'il avait l'intention de poursuivre la location tout en affirmant qu'il n'y avait pas de base légale.





"Lorsque j'ai vérifié, j'ai vu que la location de l'immeuble était logée dans les dépenses de location de bâtiments administratifs", a-t-il révélé. En réalité, le maire n'est pas contraint de payer un logement pour les étudiants. "Rares sont les communes qui prennent en charge la location des étudiants, en réalité. L'enseignement supérieur ne relève pas de la compétence des collectivités. D'ailleurs, certains le font dans le but d'entretenir une clientèle politique", poursuit-il.







Le maire de Ziguinchor perçoit ainsi ces dépenses comme un moyen, pour une structure comme l'Ige, de l'épingler.





Ousmane Sonko révèle ainsi l'origine du problème. "En avril dernier, j'ai reçu les étudiants. Ils m'ont fait savoir que la mairie leur devait 5 millions, parce qu'à un moment donné, Abdoulaye Baldé ne payait plus la location. Il a fallu que Doudou Ka intervienne et c'est lui qui a payé à sa place. Ce qu'ils veulent, c'est que je les rembourse cette somme". Ce qui étonne l'édile de Ziguinchor.





Ce dernier considère que cette démarche n'est, d'abord, pas morale. De plus, explique-t-il, même s'il décidait de leur donner ces 5 millions, il n'aurait pas les moyens de le justifier. D'ailleurs, explique Ousmane Sonko, la mairie, en cette période, connaissait des difficultés financières. "L'eau était même coupé, car on devait 80 millions à la Sen'Eau", renseigne-t-il.





Le leader du Pastef entend donc ne pas céder à la pression de ces étudiants, d'autant plus que, selon lui, "ils sont manipulés". "Vous avez tous vu qu'après ma rencontre avec eux, ils ont été reçus par Doudou Ka. En outre, il leur a été permis de manifester à la veille des Législatives, au moment où, à Ziguinchor, on nous interdisait de le faire, alors que notre liste a été découpée", s'est justifié le leader de Yewwi Askan Wi.





Ce dernier tient donc pour responsable l’État qui, selon lui, "cherche à le mettre en mal avec la jeunesse".





Malgré l'absence de base légale, Ousmane Sonko déclare qu'il compte poursuivre la pratique. Toutefois, il compte y apporter des modifications. "J'ai commis un huissier pour qu'il notifie au bailleur que je mets fin au contrat le 30 janvier prochain", a-t-il déclaré. C'est dans le but de négocier un autre contrat et revoir le fonctionnement de l'immeuble.





"La mairie ne laissera plus le fonctionnement aux étudiants. Nous allons prendre un gestionnaire qui étudiera le dossier des étudiants qui voudront y loger et le seul critère sera le critère social". Cette démarche sera valable dans les autres logements de Bambey et de Saint-Louis.