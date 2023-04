BRT : Macky Sall annonce la date de l’exploitation commerciale et avance des chiffres clés

La totalité des chantiers d’infrastructures reste active. Que ce soit en milieu urbain ou rural, en toute conformité avec la politique de développement dans la justice sociale et l’équité territoriale.





Le chef de l’État s'exprimait ainsi de son discours de veille de fête de l’indépendance. Macky Sall a annoncé l’exploitation commerciale très prochaine du BRT. Elle débutera dans le courant du 2e semestre de cette année, avec un parc de 158 bus spéciaux 100 % électriques, qui seront alimentés par voie solaire. C’est une première mondiale. Les premiers bus seront livrés en mai, dit-il.







Le BRT, en à croire le chef de l’État, permettra de transporter plus de 300 000 passagers par jour, sans pollution, avec Internet à bord et dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et de régularité, comme le TER. Il réduira de 90 à 45 minutes le temps de transit entre Guédiawaye et Dakar, et mettra au travail 1 000 jeunes dont le recrutement est en cours.







Dans la même dynamique, le chef de l’État a rappelé la réalisation des autoponts de Yoff, Keur Gorgui, Saint-Lazare, Lobatt Fall et Keur Massar, celui de Cambérène et le pont de Marsassoum qui ont été mis en service. Ces réalisations, précise le président de la République, entrent dans le cadre des programmes et projets de développement économique et social.