Bruno d’Erneville : «Nous avons des députés qui sont mal élus»

Président du Parti pour l’action citoyenne (Pac) et membre de la coalition Jotna, Bruno d’Enerville déplore le comportement des députés à l’Assemblée nationale. Surtout lors du vote des deux projets de loi sur le terrorisme et le piratage maritime, vendredi dernier.





Même s’il est d’avis qu’il y a nécessité de légiférer pour la protection des ressources humaines de notre pays et combattre aussi le financement du terrorisme, entre autres, l’homme politique pense que ce genre de débat doit être pris au sérieux.





«C'est un projet qui doit faire l'objet d'une discussion approfondie et non pas seulement à l'hémicycle. Malheureusement, on a des députés qui sont mal élus. Aujourd'hui, toute la population reconnaît que la plupart des députés que nous avons ne comprennent même pas les enjeux. Ils se réclament députés du chef de l'État», a-t-il regretté.





Selon lui, ce qui avait cours dans les années Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, se déroule encore sous l’ère Macky Sall.