Budget 2023 commune de Mbour : Près de 6 milliards de FCFA pour le social, la sécurité, la santé...

Budget de la mairie de Mbour, Près de 6 milliards de FCFA

Le budget de la commune de Mbour a été voté à l'unanimité et il s'élève à plus 5 milliards 960 millions FCFA. Selon le maire de la ville, 58,8% du budget sont destinés à l'investissement.





"L'investissement nous permet d'évoluer et d'avancer vers l'émergence et la modernisation de notre commune. Les priorités, c'est la poursuite des réalisations en matière d'infrastructures sportives, relèvement du plateau technique au niveau du système sanitaire de la commune, l'acquisition de moyens logistiques. C'est aussi l'accompagnement des femmes pour leur intégration économique. Et globalement faire de Mbour un hub et la capitale du département dans tous les domaines. Nous avons démarré notre programme "Mbour ville lumière", assure Cheikh Issa Sall, maire de la ville de Mbour.





Concernant la sécurité, l'édile annonce que le ministre de l'Intérieur sera l'hôte de Mbour au courant du mois de janvier pour l'installation d'un camp de Gmi.