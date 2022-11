Budget 2023 du ministère de la Jeunesse : Une hausse de plus de 9 milliards de F Cfa

Le budget du Ministère de la Jeunesse, de l'Entreprenariat et de l'Emploi pour l’année 2023 est arrêté à 32 348 966 954 milliards de nos francs. Soit une hausse de plus de 9 milliards de F CFA comparé au budget de l’année en cours (2022).





Le budget est réparti entre cinq programmes que sont l’éducation à la Citoyenneté et Promotion du Volontariat, la protection sociale des Jeunes et Gestion de leur Groupement, la promotion socioéconomique des Jeunes, le développement de l'Emploi (programme transféré) et le pilotage, la Coordination et la gestion administrative





Le budget a été examiné par la commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Cela, pendant une session du lundi 31 octobre 2022, sous la présidence de Monsieur Seydou Diouf.