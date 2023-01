Budget / Conseil départemental de Tivaouane : Une voiture à 48 millions fCfa, objet de toutes les polémiques

La section Frap de Tivaouane l’accuse de « conflit d’intérêts et du délit de détournement présumé des deniers publics». La Présidente du Conseil départemental de Tivaouane, Seynabou Gaye Touré, puisque c'est d'elle qu’il s'agit, est dans le collimateur du conseil municipal à Tivaouane, Alioune Badara Mboup qui l’accuse de vouloir s'octroyer, dans le budget 2023, une voiture à 48 millions de francs Cfa. « Pour le budget de 2023 dont le vote est prévu le samedi 21 janvier 2023, elle compte acheter une voiture à 48 millions alors qu'elle en avait déjà une de fonction pour son premier mandat », dénonce le conseiller, par ailleurs coordonnateur départemental de l’inter-coalition Wallu-Yewwi. A en croire Mboup toujours, « les conseillers départementaux membres de notre coalition ont décidé de voter ce budget », outre le fait qu’« une branche de la mouvance présidentielle au sein de ladite institution départementale se dit contre cette décision de Seynabou Gaye Touré ». Pis, note-t-il, que « La gestion du budget du Conseil départemental est nébuleuse, clanique, et en violation des règles budgétaires et de la comptabilité publique, avec une exécution désastreuse des budgets alloués à l'éducation et la santé, malgré que ces domaines étaient déclarés comme des priorités ».







Alioune Badara Mbour de renchérir : « La Présidente du Conseil départemental, pour l’élaboration dudit budget, s’est seule enfermée avec le secrétaire départemental, El Hadji Malick Diop, ancien maire de Tivaouane, sans pour autant impliquer aucun autre membre du Conseil ».





Le responsable communal de Pastef se dit d’autant plus offusqué que « L'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, sous sa tutelle, a été frappé par un incendie en raison d'un manque d'extincteur coûtant moins de 10 millions FCFA et occasionnant la mort de 11 bébés. Le service concerné par l'incendie n'est pas encore fonctionnel et Seynabou Gaye Touré se permet de vouloir acheter une voiture à 48 millions FCFA pour son usage personnel ».





Nous avons tenté de joindre au bout du fil et par texto la Présidente du Conseil départemental de Tivaouane sur la question. En vain…