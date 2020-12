Budget de 9 milliards au Cese : Thierno Alassane Sall tire sur Macky et son...

Thierno Alassane Sall est d’avis que le gouvernement s’est gouré sur toute la ligne dans la gestion de la Covid-19.Cela, depuis le mois de mars. Pour lui, l’argent du contribuable est utilisé à des fins de politiques politiciennes pour satisfaire des besoins personnels. Il accuse le président de la République et son gouvernement.« On devait s’attendre à une nouvelle vague. D’ailleurs. Il y a des pays qui sont à leur 3eme vague, il y a des pays ou la pandémie n’a jamais disparu. Si le gouvernement était bien organisé, bien préparé, la reprise du froid n’aurait pas entrainé la recrudescence de la pandémie ». Les propos sont de Thierno Alassane Sall.L'ancien ministre de l'énergie regrette que les fonds collectés pendant la pandémie n'aient pas permis de construire une seule infrastructure hospitalière.« Depuis plus de 9 mois, il n’y a eu aucune amélioration notoire de la couverture sanitaire du pays et des infrastructures hospitalières. Des pays comme la Chine ont construit des hôpitaux en dix jours.Nous sommes gouvernés par des gens qui n’ont pas pour priorité de faire face aux préoccupations des Sénégalais parce que, quand il y a eu la pandémie, la première chose, ils en ont profité pour demander de l’aide aux populations qui ont sorti a peu près dix milliards de FCFA.Aujourd’hui, ils augmentent le budget du Conseil économique social et environnemental (CESE )) passant de sept milliards à neuf pour pouvoir arranger leur allié politique.C’est une situation très grave qui montre comment le gouvernement et le chef de l’État en tète n’a même pas honte de faire des choses aussi grave, regrette-t-il.Parce que demander il y a moins de huit mois de l’aide aux populations et se retourner aujourd’hui prendre l’argent des populations pour augmenter le budget du Conseil économique social et environnemental relève d’une absence totale de respect aux Sénégalais », condamne Thierno Alassane Sall.Il s'exprimait à Thiès ans le cadre d’une tournée nationale qu’il a démarrée ce lundi.