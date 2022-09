Bureau Assemblée : Voici les noms des vice-présidents

On connaît enfin les noms des vice-présidents de l'Assemblée nationale. Il s'agit de'Abdoulaye Diouf Sarr (BBY), Aissata Sow Diawara (BBY), Dr Malick Diop (BBY), Yeta Sow (BBY), Bara Gaye (YAW), Mame Fatou Guèye (YAW), Mamadou Lamine Diallo (WALU) et Gnyma Goudiaby (YAW).



Comme le veut la répartition, Benno Bokk Yaakaar se retrouve avec quatre vice-présidents, Yewwi trois et Wallu un.