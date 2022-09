Bureau de l’Assemblée : comment Benno, Yewwi et Wallu vont se répartir les postes

Les 165 députés de la 14e législature seront installés ce lundi. Après l’élection du président de l’Assemblée nationale, les parlementaires vont procéder à celle des autres membres du bureau.



Ces derniers seront au nombre de seize : huit vice-présidents, six secrétaires élus et deux questeurs. D’après l’ancien président du groupe Benno Moustapha Diakhaté, interrogé par L’Observateur, ces postes seront répartis entre membres des groupes les plus représentatifs.



Pour la 14e législature, il s’agit de Benno (82 députés), Yewwi (56) et Wallu (24). Ainsi, selon l’ancien député, Benno aura quatre vice-présidents, autant d’hommes que de femmes pour respecter la parité. Les quatre autres postes de vice-président reviendront à Yewwi et Wallu.



Le camp présidentiel héritera de trois secrétaires élus, deux hommes et une femme ou vice-versa. Les trois autres secrétaires élus seront de Yewwi-Wallu. Les deux postes de questeurs seront répartis entre Benno et Yewwi-Wallu ou Yewwi, avec nécessité de respecter la parité.



L’installation du bureau de l’Assemblée nationale clôture la séance inaugurale de la 14e législature.