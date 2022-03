Bureaux des conseils municipaux : Au moins 80 recours pour non-respect de la loi sur la parité....

La loi sur la parité n'a pas été respectée lors de l'installation des maires et des bureaux des conseils municipaux. Et les femmes politiques n'ont pas osé la décrier à haute voix. La plupart ont parlé d'arrangement politique.





« Au moins 80 requêtes sont enregistrées par l'Association des juristes sénégalaises pour non-respect de la loi sur la parité dans les bureaux des conseils municipaux" a par ailleurs informé Aïda Mbaye, conseillère juridique au ministère de la Justice et membre de l’AJS. Elle s'est exprimée lors d’une présentation pendant un atelier de renforcement de capacités des journalistes sur les dispositions discriminatoires et réglementaires dans le cadre du projet Voix et leadership des femmes (VLF). Ce projet est piloté par Ceci-Sénégal. La conseillère indique qu'il ne sert à rien de voter des lois et de ne pas les appliquer. A l’en croire « les femmes politiques ne veulent pas souvent forcer la main à leurs leaders ».