C’est « un leader fort » : Un ex-ministre gambien encense Macky Sall

Le Sénégal a été secoué ces derniers jours par des heurts violents entre forces de l’ordre et manifestants après la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme. Cette situation est suivie de près en Gambie.





Banjul a déjà appelé les Sénégalais à donner une chance à la paix et à participer activement au dialogue politique.





« Je crois que le Sénégal est une démocratie forte »





Dans une récente interview accordée au média en ligne The Standard, l’ex-ministre gambien de l’intérieur Mai Fatty assure que cette tension à Dakar est susceptible d’affecter son pays. Cependant, la Gambie ne devrait pas tenter de s’immiscer dans la politique intérieure du Sénégal. Il dit faire confiance au président Macky Sall pour résoudre cette crise.





« J’ai foi et confiance en son leadership et sa gestion des crises politiques »





« Je crois que le Sénégal est une démocratie forte et respectée et ses institutions sont tout à fait capables de gérer n’importe quelle situation…Je connais personnellement le président Macky Sall. Il est à la fois un démocrate et un leader fort. J’ai foi et confiance en son leadership et sa gestion des crises politiques »,a déclaré l’ancien ministre.





En ce qui concerne la décision de justice rendue contre l’opposant Sonko, il estime que le condamné doit utiliser les voies légales pour contester le verdict. « Le recours à des mesures extrajudiciaires au lieu de mécanismes juridiques reconnus ne devrait pas être encouragé. L’Etat de droit doit être respecté » a-t-il fait savoir.