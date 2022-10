Ça chauffe entre Malick Gackou et Gaston Mbengue

Malick Gakou a servi une sommation interpellative au promoteur de lutte Gaston Mbengue. Ce dernier a tenu des propos accusant Malick Gackou de travailler pour le compte de Macky Sall, lors d’une émission animée par Aissatou Diop Fall.





Propos qui n’ont pas plu au leader du Grand Parti : « les propos en service commandé de Gaston Mbengue, dans l’émission Face à Face affirmant que je travaille pour Macky Sall sont faux et totalement erronés. Après avoir vainement cherché à m’enrôler dans le camp du régime, les officines du pouvoir cherchent à entacher ma crédibilité pour nuire à ma candidature à l’élection présidentielle de 2024. C’est peine perdue, je ferai toujours face à ce régime de défaitistes anti patriotiques qui spolie la nation ».