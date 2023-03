Cadeau de Macky Sall à Marine Lepen : Les jeunes cadres républicains de Thiès répondent à Hadjibou Soumaré

«Certes, nous disons le menteur balourd. L'ancien Premier ministre sous le régime d'Abdoulaye Wade, Cheikh Hadjibou Soumaré accuse le Président de la République Macky Sall d’avoir offert 7,9 milliards de FCFA à Marine Le Pen. Face à cette accusation grotesque, la réplique de la Coordination des jeunes cadres Républicains de Thiès ne s'est pas fait attendre. Cette structure trouve les accusations «gravissimes». Selon le Coordonnateur des jeunes cadres républicains de Thiès, Bamba Rayya Diop «ce Monsieur Soumaré fait désormais partie de cette race de politiciens qui ne mentent pas le moins, mais mentent le mieux».



Les jeunes cadres républicains de Thiès de rappeler à l'ancien Premier ministre que "la thèse la plus répandue soutient que les politiciens sont des menteurs». Pour eux, « le mensonge politique constitue un abus de confiance et un bris de contrat. Il est donc condamnable, quels qu’en soient la forme et le degré».



Bamba Rayya Diop de conclure : «Nous préférons généralement le politicien qui plante un décor sensible à celui qui éclaire d'une lumière crue les problèmes de notre société».